Uno sciopero contro le troppe partite (Di sabato 19 ottobre 2024) Si gioca troppo? E allora i calciatori scioperano. O, almeno, questa è la possibilità paventata recentemente dalla Fifpro, il sindacato mondiale de

Porto di Venezia - sciopero a oltranza contro il bando iper precario - . Da quattro giorni, i lavoratori del porto di Venezia hanno incrociato le braccia e si sono riuniti in assemblea permanente, fermamente decisi a non tornare sulle […] The post Porto di Venezia, sciopero a oltranza contro il bando iper precario first appeared on il manifesto. Sciopero, sciopero ad oltranza. (Ilmanifesto.it)

Sciopero metalmeccanici - sindacati a Roma contro Stellantis : “Meloni troppo in silenzio” - “La presidente del Consiglio è stata troppo in silenzio. Deve convocare a Palazzo Chigi l’a. È una cosa indegna per un paese civile”. Abbiamo tutti gli stabilimenti in cassa integrazione, si stanno esaurendo gli ammortizzatori sociali” continua Rocco Palombella, segretario della UILM, che poi conclude: “Siamo di fronte a una transizione e questa transizione si è affrontata in modo sbagagliato, ... (Lapresse.it)

I penalisti proclamano tre giorni di sciopero contro il ddl Sicurezza : “Ingiustificato rigore punitivo contro i soggetti più deboli” - Gli avvocati si asterranno dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 4, 5 e 6 novembre, e nella giornata del 5 terranno a Roma una manifestazione nazionale per “sollecitare il Parlamento ad adottare tutte le opportune modifiche alle norme del pacchetto sicurezza in senso conforme alla Costituzione ed ai principi del diritto penale liberale”. (Ilfattoquotidiano.it)