Unifil, Meloni vola a Beirut: «L?incolumità la linea rossa, Israele non la oltrepassi» (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo la morte di Yahya Sinwar e prima che la situazione sul campo degeneri irrimediabilmente. Quando le macerie dei quartieri sciiti a sud di Beirut fumano ancora e dove i militari italiani della

Meloni in missione a Beirut : "Solo con l’Unifil ci sarà la pace" - A Beirut Meloni porta in dote la richiesta "di un cessate il fuoco di ventuno giorni", con la precisazione che ora è necessario "uno sforzo" da parte d’Israele nella consapevolezza che la scomparsa del leader di Hamas, Yahya Sinwar, "può offrire la finestra per una stagione nuova, una finestra che deve essere colta da parte israeliana". (Quotidiano.net)

Più Unifil per rafforzare (anche) il Libano. La promessa di Meloni da Beirut - Da un lato Meloni ha spiegato al primo ministro libanese, Najib Mikati, che la cornice dell’impegno italiano non cambia né registra un passo indietro. Sullo sforzo italiano anche in prospettiva va ricordata la proposta del ministro della Difesa, Guido Crosetto, annunciata pochi giorni fa in Senato, di organizzare una conferenza internazionale sul Libano per supportare Beirut, preceduta da una ... (Formiche.net)

Libano - Meloni a Beirut : “Garantire sicurezza Unifil” - Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte col primo ministro libanese, Najib Mikati, al termine dell’incontro a Beirut. È per questo che sono convinta che l’Unifil debba essere rafforzata, e soltanto rafforzando Unifil e mantenendo la sua imparzialità e neutralità potremo voltare pagina”. (Lapresse.it)