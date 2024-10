The Undertaker: “Il mio match con HBK di WM 25 è stato il migliore dal punto di vista tecnico” (Di sabato 19 ottobre 2024) I fan del pro wrestling ricorderanno lo stile di The Undertaker in ring come una miscela di agilità, potenza ed elementi tecnici. Nelle ultime fasi della sua carriera, il Deadman ha constatato che alcuni dei suoi avversari si sentivano intimiditi da lui, o forse dall’eredità che lo circondava. Per questo motivo, questi sfidanti cercavano consapevolmente di non irritare nessuno, il che portava il becchino ad affermare il controllo sull’incontro e a pensare sia per se stesso che per l’avversario. In una recente intervista al “Six Feet Under” podcast, l’Undertaker ha affermato, in relazione al loro splendido incontro di WrestleMania 25, che con Shawn Michaels poteva essere se stesso e mettere in mostra le sue abilità tecniche, senza un ulteriore peso sulle spalle. Zonawrestling.net - The Undertaker: “Il mio match con HBK di WM 25 è stato il migliore dal punto di vista tecnico” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di sabato 19 ottobre 2024) I fan del pro wrestling ricorderanno lo stile di Thein ring come una miscela di agilità, potenza ed elementi tecnici. Nelle ultime fasi della sua carriera, il Deadman ha constatato che alcuni dei suoi avversari si sentivano intimiditi da lui, o forse dall’eredità che lo circondava. Per questo motivo, questi sfidanti cercavano consapevolmente di non irritare nessuno, il che portava il becchino ad affermare il controllo sull’incontro e a pensare sia per se stesso che per l’avversario. In una recente interal “Six Feet Under” podcast, l’ha affermato, in relazione al loro splendido incontro di WrestleMania 25, che con Shawn Michaels poteva essere se stesso e mettere in mostra le sue abilità tecniche, senza un ulteriore peso sulle spalle.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

The Undertaker : “Un match con Brock Lesnar potrebbe portare Gunther a un livello superiore” - Le sue parole “Gunther raggiungerebbe un altro livello se potesse lottare con Brock. Nell’ultimo episodio del Six Feet Under podcast, il Phenom ha parlato del WWE World Heavyweight Champion Gunther. The Undertaker è stato un personaggio di spicco nel panorama televisivo della WWE per oltre trent’anni, contribuendo a renderlo tale fin dall’inizio degli anni ’90. (Zonawrestling.net)

Undertaker : “Ecco quale match mi ha fatto capire che dovevo fermarmi” - Ma il caldo, le nostre condizioni fisiche e tutto il resto hanno reso per me impossibile riuscirci quella volta. Nonostante ciò il becchino ha recentemente dichiarato qual è stato il match in cui ha capito che doveva e aveva bisogno di chiamarsi indietro dalla competizione lottata. Ai microfoni di Logan Paul, nel suo podcast, Undertaker ha riflettuto a riguardo del suo match contro Goldberg a ... (Zonawrestling.net)

Jeff Hardy : “I match contro The Undertaker e il duo Edge e Christian hanno cambiato la mia carriera”. - Non a caso, molti lottatori che stanno sfondando nel business oggi, sono stati ispirati da “The Charismatic Enigma”. Le parole di Jeff “Nel mio percorso da singolo, scelgo sicuramente il match contro The Undertaker nella puntata di Raw del 1° luglio 2002; è stata la prima occasione che ho avuto per vincere qualcosa di importante”. (Zonawrestling.net)