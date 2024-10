Gaeta.it - Terribile scoperta a Porto San Giorgio: trovata donna morta in un B&B, indagini in corso

(Di sabato 19 ottobre 2024) Questa mattina, la tranquillità diSanè stata scossa da un drammatico evento quando è stato rinvenuto il cadavere di unadi circa 30 anni, presumibilmente straniera. Laè avvenuta all'interno di un appartamento trasformato in bed & breakfast e ha portato le autorità ad avviareapprofondite. Il corpo presentava evidenti segni di violenza, lasciando emergere ipotesi inquietanti su quanto possa essere realmente accaduto. Le forze dell'ordine sono ora al lavoro sia per ricostruire i momenti precedenti all'accaduto sia per identificare la vittima. Le circostanze del ritrovamento La segnalazione che ha fatto scattare l'intervento delle forze dell'ordine è giunta da una vicina, profondamente turbata dall'odore nauseabondo proveniente dall'appartamento.