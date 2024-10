Superbike, Toprak Razgatlioglu campione del mondo 2024: al turco basta il secondo posto a Jerez (Di sabato 19 ottobre 2024) Toprak Razgatlioglu è il nuovo campione del mondo Superbike per la stagione 2024. Il turco classe 1996, in sella alla moto del ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team, ha chiuso al secondo posto gara-1 del del Round Prometeon di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera. Solo l’azzurro Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) è riuscito a battere Razgatlioglu, che comunque ha conquistato l’aritmetica certezza del titolo iridato tornando sul trono dopo tre anni dal suo precedente trionfo. A completare il podio della gara un altro italiano come Andrea Locatelli (Pata Prometeon Yamaha). Una gara caratterizzata da molte cadute, fin dal primo giro quando finiscono a terra Tarran Mackenzie (PETRONAS MIE Racing Honda), Thomas Bridewell (Honda Racing UK) e anche Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team). Poco dopo finisce giù anche il campione del mondo uscente Alvaro Bautista (Aruba. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024)è il nuovodelper la stagione. Ilclasse 1996, in sella alla moto del ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team, ha chiuso algara-1 del del Round Prometeon di Spagna sul circuito dide la Frontera. Solo l’azzurro Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) è riuscito a battere, che comunque ha conquistato l’aritmetica certezza del titolo iridato tornando sul trono dopo tre anni dal suo precedente trionfo. A completare il podio della gara un altro italiano come Andrea Locatelli (Pata Prometeon Yamaha). Una gara caratterizzata da molte cadute, fin dal primo giro quando finiscono a terra Tarran Mackenzie (PETRONAS MIE Racing Honda), Thomas Bridewell (Honda Racing UK) e anche Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team). Poco dopo finisce giù anche ildeluscente Alvaro Bautista (Aruba.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Toprak Razgatlioglu campione del mondo Superbike 2024 - Bulega vince gara 1 a Jerez - Toprak Razgatlioglu è il campione del mondo Superbike 2024. Oggi, sabato 19 ottobre, il pilota turco della Bmw ha chiuso in seconda posizione gara 1 Sbk a Jerez, un risultato che gli ha permesso di conquistare il secondo titolo iridato della sua carriera. Soltanto 2 piloti erano riusciti a... (Today.it)

Superbike - Nicolò Bulega domina la Gara-1 di Jerez. Toprak Razgatlioglu gestisce ed è Campione del Mondo - Superbike, svelato il calendario del Mondiale 2025: doppio appuntamento in Italia, tutte le date Missione compiuta sul velluto. Toprak doveva, pertanto, completare l’opera. Incidentalmente, Toprak diventa il terzo rider a vincere il Mondiale con due aziende differenti. Risultati apparentemente banali per chi, quest’anno, ha chiuso sul podio 24 delle 27 gare nelle quali è partito. (Oasport.it)

LIVE Superbike - GP Spagna 2024 in DIRETTA : Bulega vince gara-1 - Razgatlioglu è il nuovo campione del mondo - 071 1’40. Venerdì molto solido per Nicolò Bulega sulla pista di Jerez de la Frontera nell’ultimo GP stagionale della Superbike. 37. Locatelli si prende il podio. 202 1’40. 822 +0. 161 PIT IN 3 54 RAZGATLIOGLU 1’38. 643 4 22 LOWES 4. 775 26 75 LOPES 1’41. Qualche complicazioni in più, invece, per lo spagnolo Alvaro Bautista che non è riuscito a trovare il feeling perfetto con la sua Ducati ... (Oasport.it)