Sudtirol-Pisa oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2024/2025 (Di sabato 19 ottobre 2024) Tutte le informazioni sulla data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di Sudtirol-Pisa, match dello stadio Druso valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. La compagine altoatesina di Federico Valente, dopo la vittoria conquistata contro il Cosenza nello scorso turno, spera di trovare continuità andando a fare risultato in casa contro la capolista del torneo cadetto. Sudtirol-Pisa, come seguire il match Gli uomini guidati da Filippo Inzaghi, dal loro canto, sono reduci dal successo contro il Cesena e hanno intenzione di vincere ancora per difendere il loro primato in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 19 ottobre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di streaming. Sportface.

Sudtirol-Pisa - orario - probabili formazioni e dove vederla in tv - Su PuntoRadio vi sarà invece un commento della partita con inviati sul campo pronti a intervenire. 100. PROBABILI FORMAZIONI Inzaghi, in vista di una trasferta molto complicata, avrà recuperato Matteo Tramoni e Jan Mlakar. Per quanto riguarda la radio, sarà possibile seguire la radiocronaca su RadioBruno sulla frequenza in F. (Lanazione.it)

SudTirol-Pisa : le probabili formazioni | Inzaghi : "Curioso di vedere come ripartiremo dopo la sosta" - La capolista sabato 19 ottobre tornerà in campo a Bolzano, allo stadio Druso: i nerazzurri se la vedranno con. . . Il Pisa Sporting Club riaccende i fari sul suo percorso nel torneo cadetto, vissuto osservando tutti dall'alto in basso nelle prime otto giornate. Sosta archiviata, campionato nel mirino. (Pisatoday.it)

Sudtirol vs Pisa : le probabili formazioni - Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Nelle ultime cinque partite sono arrivate quattro vittorie e una sola sconfitta contro la Juve Stabia che sembrava poter scalfire la squadra di Inzaghi che invece ha tenuto botta. I toscani stanno viaggiando ad un ritmo elevato come dimostra il primato in classifica con 19 punti in otto partite. (Sport.periodicodaily.com)