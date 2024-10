Ilfattoquotidiano.it - Si arrampica sul ponte più alto di Spagna ma sviene e precipita nel vuoto: influencer 26enne muore per “lo scatto perfetto”. Il nonno: “Cercavamo di dissuaderlo”

(Di sabato 19 ottobre 2024) La ricerca del brivido, la sfida ai limiti, la fame di like. A volte, la corsa all’adrenalina sui social media può trasformarsi in una tragedia. È il caso di Lewis Stevenson,di Derby, Inghilterra, che ha perso la vita domenica scorsa mentre scalava ilCastilla-La Mancha a Talavera de la Reina, in, per creare contenuti per i suoi profili Instagram. Il192 metri, è il piùdi tutta larsi sulla struttura è severamente vietato, ma Lewis, con il suo amico, ha deciso di ignorare il divieto, spinto dalla voglia di impressionare i suoi follower con immagini mozzafiato. “Erano arrivati a Talavera per scalare il Castilla-La Mancha e creare contenuti per i social network”, ha confermato l’assessora alla sicurezza Macarena Muñoz, definendo l’accaduto “un caso triste e sfortunato”.