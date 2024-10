Serie A2 femminile, Akademia Sant’Anna pronta a sfidare la capolista Brescia (Di sabato 19 ottobre 2024) Cinque punti costruiti con sei set vinti, tre persi. Questo il bottino numerico di Akademia Sant'Anna nelle prime due gare del campionato di Serie A2 di volley femminile. Il biglietto da visita con cui le ragazze di coach Bonafede ospiteranno domenica (inizio ore 16) la Valsabbina Millenium Messinatoday.it - Serie A2 femminile, Akademia Sant’Anna pronta a sfidare la capolista Brescia Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Cinque punti costruiti con sei set vinti, tre persi. Questo il bottino numerico diSant'Anna nelle prime due gare del campionato diA2 di volley. Il biglietto da visita con cui le ragazze di coach Bonafede ospiteranno domenica (inizio ore 16) la Valsabbina Millenium

Serie A femminile 2024/2025 - Fiorentina-Lazio 3-2 : le Viola agganciano la Juventus in vetta - The post Serie A femminile 2024/2025, Fiorentina-Lazio 3-2: le Viola agganciano la Juventus in vetta appeared first on SportFace. Nel finale di primo tempo però le biancocelesti trovano il pareggio grazie al colpo di testa di Goldoni, che replica in avvio di ripresa per la doppietta personale che vale il 2-1 delle ospiti. (Sportface.it)

Calcio femminile - la Fiorentina vince in Serie A. Pari fra Sampdoria e Napoli - La prima gara in agenda ha visto il pareggio senza gol fra Sampdoria e Napoli, in un duello con poche emozioni caratterizzato dall’espulsione per le partenopee di Muth, arrivata al 55? e che comunque non ha impedito alle campane di ottenere un punto buono per la classifica. A spuntarla alla fine sono state le “Viola” per 3-2, in un’altalena di emozioni che ha visto le toscane andare in vantaggio ... (Oasport.it)

Serie A Femminile | Inter-Juventus Women - probabili formazioni e dove vederla in tv - Domenica 20 ottobre alle ore 12:00, l'Inter ospiterà la Juventus Women all'Arena Civica di Milano per la settima giornata della Serie A Femminile. . Le bianconere arrivano a questo match con grande entusiasmo dopo la straordinaria vittoria. Un incontro atteso, che promette spettacolo e intensità. (Torinotoday.it)