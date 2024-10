Schlein: “Vergognoso che tre ministri scendano in piazza contro i magistrati” (Di sabato 19 ottobre 2024) ROMA – “E’ Vergognoso che tre ministri scendano in piazza contro la magistratura”, con Pm “messi sotto scorta per l’odio che questa destra fomenta”. Lo ha detto la segretaria Dem, Elly Schlein (foto), durante la direzione del Pd. “Siamo di fronte a un attacco alla nostra democrazia, alla magistratura e al Parlamento senza precedenti: Meloni vuole i pieni poteri, ma noi con le altre opposizioni ci opporremo con tutte le forze allo stravolgimento della nostra democrazia e dello Stato di diritto”, aggiungono in una nota congiunta i presidenti dei gruppi del Pd alla Camera, al Senato e al Parlamento europeo: Chiara Braga, Francesco Boccia e Nicola Zingaretti. L'articolo Schlein: “Vergognoso che tre ministri scendano in piazza contro i magistrati” L'Opinionista. Lopinionista.it - Schlein: “Vergognoso che tre ministri scendano in piazza contro i magistrati” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di sabato 19 ottobre 2024) ROMA – “E’che treinla magistratura”, con Pm “messi sotto scorta per l’odio che questa destra fomenta”. Lo ha detto la segretaria Dem, Elly(foto), durante la direzione del Pd. “Siamo di fronte a un attacco alla nostra democrazia, alla magistratura e al Parlamento senza precedenti: Meloni vuole i pieni poteri, ma noi con le altre opposizioni ci opporremo con tutte le forze allo stravolgimento della nostra democrazia e dello Stato di diritto”, aggiungono in una nota congiunta i presidenti dei gruppi del Pd alla Camera, al Senato e al Parlamento europeo: Chiara Braga, Francesco Boccia e Nicola Zingaretti. L'articolo: “che trein” L'Opinionista.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Schlein - vergognoso i ministri in piazza contro i magistrati - "E' vergognoso che tre ministri scendano in piazza contro la magistratura", con Pm "messi sotto scorta per l'odio che questa destra fomenta". Lo ha detto la segretaria Dem, Elly Schlein, durante la direzione del Pd a proposito della manifestazione della Lega a Palermo nel corso dell'udienza Open Arms. (Quotidiano.net)