Sabatini: «Ho incontrato Dio, è stato deludente, mi ha trattato con molta sufficienza. Esco in sedia a rotelle» (Di sabato 19 ottobre 2024) Walter Sabatini: «Ho incontrato Dio, è stato deludente, mi ha trattato con molta sufficienza». Ampia intervista del Corriere della Sera, con Paolo Tomaselli, a Walter Sabatini. Come procede la battaglia con il suo corpo?«Sono un malato cronico ai polmoni e ai bronchi e ho due stent al cuore. Le mie giornate sono pigre, ritmi alti non ne posso tenere. Quando Esco lo faccio con la sedia a rotelle, perché mi si è spostata una vertebra e dopo la cementificazione mi ero montato la testa e sono scivolato dal letto, fratturandomi il femore. Sono tutto rotto, ma il vero problema resta il respiro: per parlare senza affaticarmi devo usare l’ossigeno». Sabatini, Bertinotti e Netanyahu La morte l’ha vista in faccia.«Sì, nel 2018. Ma quello che mi tormenta è il coma farmacologico di circa venti giorni: ho incontrato chiunque sotto gli effetti dei farmaci. Ilnapolista.it - Sabatini: «Ho incontrato Dio, è stato deludente, mi ha trattato con molta sufficienza. Esco in sedia a rotelle» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Walter: «HoDio, è, mi hacon». Ampia intervista del Corriere della Sera, con Paolo Tomaselli, a Walter. Come procede la battaglia con il suo corpo?«Sono un malato cronico ai polmoni e ai bronchi e ho due stent al cuore. Le mie giornate sono pigre, ritmi alti non ne posso tenere. Quandolo faccio con la, perché mi si è spostata una vertebra e dopo la cementificazione mi ero montato la testa e sono scivolato dal letto, fratturandomi il femore. Sono tutto rotto, ma il vero problema resta il respiro: per parlare senza affaticarmi devo usare l’ossigeno»., Bertinotti e Netanyahu La morte l’ha vista in faccia.«Sì, nel 2018. Ma quello che mi tormenta è il coma farmacologico di circa venti giorni: hochiunque sotto gli effetti dei farmaci.

