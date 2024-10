Roma-Inter, numeri a confronto: una sola differenza in avanti – CdS (Di sabato 19 ottobre 2024) Domani Roma-Inter, big match dell’ottava giornata. A duello due attacchi forti dotati di grande qualità, messi a confronto numericamente dal Corriere dello Sport. confronto – Cresce l’attesa per Roma-Inter, partita in programma alle 20.45 allo stadio Olimpico. Di fronte reparti offensivi molto forti e di grande qualità. L’analisi del Corriere dello Sport non si basa però sui singoli calciatori dei due attacchi, bensì sui numeri offensivi delle due squadre. Apparentemente, sottolinea il quotidiano Romano, il divario è sotto gli occhi di tutti. La squadra di Ivan Juric ha segnato appena otto gol in sette partite di campionato disputate finora, mentre l’attacco dell’Inter è già a quota 16. Ossia il migliore di tutto il campionato e in Europa solamente dietro a Barcellona (28), Psg (21), Bayern Monaco (20), Real Madrid (19), Manchester City (17) e Villarreal (17). Inter-news.it - Roma-Inter, numeri a confronto: una sola differenza in avanti – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Domani, big match dell’ottava giornata. A duello due attacchi forti dotati di grande qualità, messi acamente dal Corriere dello Sport.– Cresce l’attesa per, partita in programma alle 20.45 allo stadio Olimpico. Di fronte reparti offensivi molto forti e di grande qualità. L’analisi del Corriere dello Sport non si basa però sui singoli calciatori dei due attacchi, bensì suioffensivi delle due squadre. Apparentemente, sottolinea il quotidianono, il divario è sotto gli occhi di tutti. La squadra di Ivan Juric ha segnato appena otto gol in sette partite di campionato disputate finora, mentre l’attacco dell’è già a quota 16. Ossia il migliore di tutto il campionato e in Europamente dietro a Barcellona (28), Psg (21), Bayern Monaco (20), Real Madrid (19), Manchester City (17) e Villarreal (17).

