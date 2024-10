Reazione a Catena, "mai vista una cosa più assurda": scoppia la polemica per questa parola | Guarda (Di sabato 19 ottobre 2024) I Meno Tre, campioni in carica di Reazione a Catena, sono stati sfidati questa sera su Rai 1 dai Gazzaniga, Igor, Mattia e Ivano, che hanno spiegato di essere due fratelli e un padre. Ad avere la meglio all'Intesa vincente sono stati i campioni, che hanno centrato sei parole contro le cinque degli sfidanti. I Meno Tre sono quindi arrivati all'Ultima Catena con 135mila euro. Poi, dopo vari dimezzamenti, il montepremi è sceso a 8.438 euro. Che è la cifra con cui i tre amici sono giunti all'ultima parola. Il primo termine a loro disposizione era "affettato"; il secondo iniziava con "ri" e finiva con "o"; il terzo elemento, che i campioni hanno deciso di comprare scendendo a 4.219 euro, era invece "cuore". I Meno Tre hanno provato con "rimasto". Ma la risposta corretta, come spiegato dal conduttore, Pino Insegno, era un'altra: "ripieno". Liberoquotidiano.it - Reazione a Catena, "mai vista una cosa più assurda": scoppia la polemica per questa parola | Guarda Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) I Meno Tre, campioni in carica di, sono stati sfidatisera su Rai 1 dai Gazzaniga, Igor, Mattia e Ivano, che hanno spiegato di essere due fratelli e un padre. Ad avere la meglio all'Intesa vincente sono stati i campioni, che hanno centrato sei parole contro le cinque degli sfidanti. I Meno Tre sono quindi arrivati all'Ultimacon 135mila euro. Poi, dopo vari dimezzamenti, il montepremi è sceso a 8.438 euro. Che è la cifra con cui i tre amici sono giunti all'ultima. Il primo termine a loro disposizione era "affettato"; il secondo iniziava con "ri" e finiva con "o"; il terzo elemento, che i campioni hanno deciso di comprare scendendo a 4.219 euro, era invece "cuore". I Meno Tre hanno provato con "rimasto". Ma la risposta corretta, come spiegato dal conduttore, Pino Insegno, era un'altra: "ripieno".

