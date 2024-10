Zonawrestling.net - Rampage 19.10.2024

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di sabato 19 ottobre 2024) Benvenuti all’analisi di, in diretta dal SAP Center di San Jose, California. Una serata che promette grandi emozioni con Mark Briscoe che apre le danze contro The Butcher, mentre i Private Party affrontano gli MXM Collection nel main event. Mark Briscoe vs The Butcher (3 / 5) Match che inizia con un test di forza che si trasforma in un lockup. Briscoe mostra il suo “redneck kung-fu” prima di proiettare Butcher contro le barricate. Dopo la pausa pubblicitaria, Butcher domina con una headlock ma Briscoe si libera. Dopo una serie di scambi, Butcher esegue una half Nelson e un jackhammer per un conto di due. Il match si conclude quando Briscoe colpisce una serie di karate chop al collo di Butcher e chiude con una froggie splash.