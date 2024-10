Presunto caso di scabbia in carcere, la denuncia dei sindacati (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSembra strano, quasi surreale ma nel 2024 nel carcere di Avellino si è registrato un Presunto caso di scabbia, attualmente il soggetto sembra essere stato isolato, ma ancor più surreale che è accaduto all’interno del padiglione de vivo, un tempo uno dei padiglioni vanto dell’amministrazione penitenziaria, poiché sperimentale e altamente trattamentale, ma che oggi allo stato attuale sembra solo un grande contenitore dove posizionare detenuti, senza nessun “filtro” e/o nessun criterio. Con tale gestione del padiglione de vivo a parere di questa O.S errata, nella casa circondariale di Avellino sembra essere tramontato anche il trattamento e la rieducazione così come la possibilità ai detenuti più meritevoli di fare un percorso educativo intensificato. Anteprima24.it - Presunto caso di scabbia in carcere, la denuncia dei sindacati Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSembra strano, quasi surreale ma nel 2024 neldi Avellino si è registrato undi, attualmente il soggetto sembra essere stato isolato, ma ancor più surreale che è accaduto all’interno del padiglione de vivo, un tempo uno dei padiglioni vanto dell’amministrazione penitenziaria, poiché sperimentale e altamente trattamentale, ma che oggi allo stato attuale sembra solo un grande contenitore dove posizionare detenuti, senza nessun “filtro” e/o nessun criterio. Con tale gestione del padiglione de vivo a parere di questa O.S errata, nella casa circondariale di Avellino sembra essere tramontato anche il trattamento e la rieducazione così come la possibilità ai detenuti più meritevoli di fare un percorso educativo intensificato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scabbia nel carcere di Avellino : un presunto caso isolato nel padiglione De Vivo - Sembra strano, quasi surreale ma nel 2024 nel carcere di Avellino si è registrato un presunto caso di scabbia, attualmente il soggetto sembra essere stato isolato,ma ancor più surreale che è accaduto all interno del padiglione de vivo, un tempo uno dei padiglioni vanto dell amministrazione... (Avellinotoday.it)

Gudmundsson innocente : la sentenza del tribunale di Reykjavík sul presunto caso di stupro - Adesso Albert sarà ancora più libero mentalmente di pensare al campo e a far bene con la Fiorentina. Firenze, 10 ottobre 2024 - La sentenza era attesa e puntualmente è arrivata: Albert Gudmundsson è stato giudicato innocente dal tribunale distrettuale di Reykjavík, dove era imputato in un processo per cattiva condotta sessuale. (Sport.quotidiano.net)

Studenti scioperano per un presunto caso di scabbia - la preside del Maggiolini di Parabiago : “Lezioni regolari” - Diversi studenti nella mattinata del 7 ottobre hanno abbandonato le aule del "Meggiolini" di Parabiago (Milano) per un presunto caso di scabbia. La preside ha smentito l'esistenza di un "allarme sanitario" e ha assicurato lo svolgimento regolare delle lezioni.Continua a leggere . (Fanpage.it)