Pomigliano D’Arco, Castello di Cisterna e Acerra: droga e munizioni, il bilancio dei Carabinieri. 1 arresto e 2 denunce (Di sabato 19 ottobre 2024) Sequestro record da parte dei Carabinieri rinvenute oltre 800 dosi di crack. Forte traffico di stupefacenti e armi Traffico di armi e stupefacenti sono i fenomeni contro cui si sono schierati i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. Nelle ultime ore l’hanno fatto nelle cittadine di Pomigliano D’Arco, Castello di Cisterna e Acerra. Con ottimi risultati. Si parte da Acerra dove i militari della locale stazione e della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato un 52enne del posto. Durante una perquisizione nella sua abitazione, i Carabinieri hanno trovato 30 dosi di crack. E’ finito in manette per detenzione di droga a fini di spaccio ed è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. Denunciati per lo stesso reato due 18enni di Pomigliano. Puntomagazine.it - Pomigliano D’Arco, Castello di Cisterna e Acerra: droga e munizioni, il bilancio dei Carabinieri. 1 arresto e 2 denunce Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Sequestro record da parte deirinvenute oltre 800 dosi di crack. Forte traffico di stupefacenti e armi Traffico di armi e stupefacenti sono i fenomeni contro cui si sono schierati idella compagnia didi. Nelle ultime ore l’hanno fatto nelle cittadine didi. Con ottimi risultati. Si parte dadove i militari della locale stazione e della sezione operativa didihanno arrestato un 52enne del posto. Durante una perquisizione nella sua abitazione, ihanno trovato 30 dosi di crack. E’ finito in manette per detenzione dia fini di spaccio ed è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. Denunciati per lo stesso reato due 18enni di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Colleferro. Meteo avverso. Cambia il programma per l’apertura del 90° della città. Confermato al Castello il Carosello dei Carabinieri a cavallo. Spostati in Aula Consiliare gli altri eventi - Cambia il programma per l’apertura del 90° della città. Confermato al Castello il Carosello dei Carabinieri a cavallo. . Spostati in Aula Consiliare gli altri eventi sembra essere il primo su Cronache Cittadine. Meteo avverso. Cronache Cittadine COLLEFERRO – Domani, Venerdì 18 Ottobre, a causa delle previsioni meteo poco rassicuranti, l’evento che ufficialmente aprirà le celebrazioni, ... (Cronachecittadine.it)

Camorra : decapitato clan Fabbrocino - 13 ordini cautelati dei Carabinieri di Castello di Cisterna - Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, detenzione e porto di armi, estorsione e tentata estorsione, trasferimento fraudolento di valori, con l’aggravante di aver favorito il clan Fabbrocino, attivo a Palma Campania e nelle zone limitrofe, sfruttando la forza intimidatoria del gruppo criminale. (Primacampania.it)

Castello di Cisterna : Controlli dei Carabinieri nella 219. Arrestato un pusher e sequestrata droga - Trovate, nelle aree condominiali dello stesso quartiere, 101 dosi di crack, 40 dosi di cocaina e 77 dosi di hashish. Il ragazzo è stato fermato e trovato in possesso di 50 dosi di droga, pronte per essere vendute, tra cocaina e crack. . Tutto sequestrato a carico di ignoti. Durante i controlli e le diverse perquisizioni è stato arrestato il 21enne già noto alle forze dell’ordine C. (Puntomagazine.it)