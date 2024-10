PFL a che ora Ngannou – Ferreira oggi in tv | programma orario e streaming

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Franciscontro Renan. Stasera, sabato 19 ottobre, a Riyadh, in Arabia Saudita, nell’evento Battle of the Giants” della PFL Super Fights Championship, i due pesi massimi si sfideranno con l’obiettivo di conquistare la nuova cintura messa in palio dall’organizzazione. Il camerunese torna a competere nelle MMA quasi due anni e mezzo dopo l’ultima volta, quando vinse contro Ciryl Gane in UFC. Nel mezzo anche l’esperienza con luci e ombre nella boxe: prima il figurone fatto contro Tyson Fury (che vinse ma solo per split decision), poi la sconfitta per ko contro Anthony Josha. La main card inizierà stasera, 19 ottobre, alle 22:00. L’del main event trasarà definito nel corso della serata in base alla durata degli altri incontri. L’evento sarà trasmesso in diretta esclusiva in pay per view su Dazn al costo di 19.99 euro.