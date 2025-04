Il brindisi di Re Carlo | Nostra amicizia sia eterna come Roma

amicizia tra Italia e Gran Bretagna sia “eterna come Roma”: l’auspicio del Re Carlo III davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ieri sera ha tenuto una cena, al Quirinale, in onore dei sovrani del Regno Unito. Di fronte al Capo dello Stato, il monarca britannico ha alzato i calici “qui, nella Città . Il brindisi di Re Carlo: “Nostra amicizia sia eterna come Roma” L'Identità. Lidentita.it - Il brindisi di Re Carlo: “Nostra amicizia sia eterna come Roma” Leggi su Lidentita.it Che l’tra Italia e Gran Bretagna sia “”: l’auspicio del ReIII davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ieri sera ha tenuto una cena, al Quirinale, in onore dei sovrani del Regno Unito. Di fronte al Capo dello Stato, il monarca britannico ha alzato i calici “qui, nella Città . Ildi Re: “sia” L'Identità.

Carlo e Camilla, il brindisi con Mattarella. “Celebriamo la nostra amicizia”. Carlo al Parlamento: rafforzare nostra amicizia. Dal Papa con Camilla. Incontro con Meloni, poi in Parlamento. Re Carlo: "Spero di non rovinare la lingua di Dante" - Mattarella: “La regina Elisabetta resta nei cuori del popolo italiano”. Il brindisi per festeggiare l'anniversario, la caponata e i 150 ospiti: dentro il banchetto di Stato di re Carlo e della regina Camilla al Quirinale. Il discorso di re Carlo a Montecitorio, cita Dante e Falcone. Brindisi Ferrari Trento per il Re Carlo III d’Inghilterra. Ne parlano su altre fonti

Il brindisi per festeggiare l'anniversario, la caponata e i 150 ospiti: dentro il banchetto di Stato di re Carlo e della regina Camilla al Quirinale - La terza giornata dei reali a Roma si è conclusa con una cena di gala per celebrare il legame tra Italia e Regno Unito, in un giorno speciale per Carlo e Camilla ... (vanityfair.it)

Il brindisi con Mattarella. “Celebriamo la nostra amicizia” - Il re e la regina arrivano per ultimi. Gran giubilo dei paparazzi assiepati nel cortile del Quirinale. La regina scende dal lato di noi cronisti. Si levano grida «beautiful» per la sua eleganza, ... (repubblica.it)

Re Carlo in Parlamento. «La guerra ha un prezzo terribile, la pace è un dono». Poi la visita dal Papa - Il debito di riconoscenza che l’Italia nutre verso il Regno Unito per l’aiuto nella liberazione dal nazifascismo nel 1945 «è davvero indimenticabile», dice il presidente della Repubblica Sergio Mattar ... (msn.com)