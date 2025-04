Audi rivoluziona la produzione con un ciclo chiuso dell’acciaio

Audi introduce nella produzione un sistema innovativo di ciclo chiuso per l'acciaio, segnando un'evoluzione concreta verso la sostenibilità industriale. In collaborazione con TSR Recycling, nell'ambito del progetto MaterialLoop, la Casa dei quattro anelli diventa il primo costruttore al mondo ad applicare un processo di riciclo dell'acciaio proveniente da veicoli a fine vita all'interno della produzione.

