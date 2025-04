Sport.quotidiano.net - Gill Voria guida il Siena verso i play off: un nuovo capitolo per la Robur

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ilè chiamato a scrivere undella sua pluricentenaria storia. Conalladella prima squadra. Stavolta non per una sostituzione momentanea o al timone di un traghetto, ma per far correre lail traguardo deioff. La ‘sua’: nel corso degli anni, prima con le scarpette ai piedi, poi da allenatore,ha dimostrato, con le parole e con i fatti, quanto tenga ai colori bianconeri e alla città in cui ha deciso di fermarsi, mettendosi sempre a disposizione, rispondendo sempre presente alla chiamata, anche nelle situazioni più complicate, talvolta ingoiando bocconi amari. Centrando pure ottimi risultati, come quest’anno con la Juniores, con il settore giovanile ripartito da zero. Un virtuale passaggio di testimone, quello che si è consumato lunedì: il mister è stato il vice di Magrini, che definisce un "amico", la passata stagione.