Il Signorelli di Cortona terzo classificato al concorso nazionale «Legalità ed etica»

Arezzo, 10 aprile 2025 – Con una telefonata del presidente del Rotary ClubValdichiana e successivamente con una mail ufficiale ci è stato comunicato che il nostro istituto, l’IIS L., risultavaaled” anno 2024/2025 con un video realizzato da Sophie Orzari, alunna della classe 4C del Liceo Artistico audiovisivo multimediale. Il prodotto realizzato, con la collaborazione di alcuni compagni di classe, è stato selezionato su circa 2200 elaborati selezionati. Il video presenta, in trenta secondi il modo di relazionarsi delle nuove generazioni con aggressività e violenza e poi una constatazione, di alunni che guardano i compagni picchiarsi, rivolta ai genitori, ai quali dicono “la vostra assenza è presente!”. Sophie ha dimostrato di avere le competenze per esprimere in breve tempo un'opinione, lanciare un messaggio, denunciare una richiesta d’aiuto con pochi scatti, frasi brevi ma ricche di significato.