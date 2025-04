Ilrestodelcarlino.it - Cesena-Frosinone: Mokulu e il ricordo di un pareggio storico

In pochi ricorderanno Benjamin, centravanti congolese, nato però in Belgio, classe 85 che in carriera ha vestito 19 casacche diverse spaziando dalla serie A fiamminga alla Ligue 1 francese ma anche tanta serie B e C in Italia ed attualmente in forza all’Acireale in D. Ha militato anche nel Ravenna, nello United Riccione e nella Juventus under 23 quando di anni ne aveva già 34. Nel 2016-2017 vestiva i colori deled una sua capocciata in pieno recupero, nel match giocato il 31 marzo 2017 al Manuzzi, regalò ilai ciociari dopo che Andrea Cocco aveva portato in vantaggio il Cavalluccio allenato da Andrea Camplone. Quella rete consentì aldi portare a casa un punto che rimane anche l’unico nei cinque precedenti, tutti in serie B, tra le due squadre in terra di Romagna.