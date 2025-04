Crepet | Le scuole? Sono ormai piene di psicologi mi pare un po’ too much

Crepet ha riflettuto sullo stato psicologico dei giovani contemporanei, descrivendo una situazione che tende ad amplificare la percezione del disagio. Lo psichiatra ha osservato: “La sensazione è che ci sia un sovradimensionamento: tutti Sono diventati disagiati. Tutti i ragazzi al liceo dicono che non ce la fanno più. Le scuole Sono piene di psicologi. Mi pare un po’ too much”.L'articolo Crepet: “Le scuole? Sono ormai piene di psicologi, mi pare un po’ too much” . Leggi su Orizzontescuola.it Nel corso del podcast Basement condotto da Gianluca Gazzoli, Paoloha riflettuto sullo statoco dei giovani contemporanei, descrivendo una situazione che tende ad amplificare la percezione del disagio. Lo psichiatra ha osservato: “La sensazione è che ci sia un sovradimensionamento: tuttidiventati disagiati. Tutti i ragazzi al liceo dicono che non ce la fanno più. Ledi. Miun po’ too”.L'articolo: “Ledi, miun po’ too” .

Crepet: “Le scuole? Sono ormai piene di psicologi, mi pare un po’ too much”. Valditara e smartphone vietati a giovani: il retroscena di Crepet. Rapporto scuola-famiglia, “Oggi i genitori peggiori della storia”: l’attacco di Crepet. Strage di Paderno Dugnano: “I genitori italiani sono troppo protettivi e in famiglia ormai non si parla…. La preside di Bari, i genitori e i valori da cui ripartire. Crepet: "Stiamo insegnando ai ragazzi a fare solo cose facili tanto poi arriva l'eredità. La scuola è mediocre". Ne parlano su altre fonti

Crepet: “Mio padre non mi ha mai detto bravo ma lo sapeva. Così si fa. Questo crea traumi? Io sto bene”. Vale per i docenti? - Lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet è stato intervistato all’interno del podcast The BSMT by Gianluca Gazzoli, in una puntata ricca di pensieri, riflessioni e aneddoti personali. Ovviamente l’esper ... (tecnicadellascuola.it)

Crepet stronca l'educazione affettiva a scuola: "È un'illusione" - Nata e cresciuta a Grosseto, sono una giornalista pubblicista laureata in Scienze politiche. Nel 2016 decido di trasformare la passione per la scrittura in un lavoro, e da lì non mi sono più fermata. (informazione.it)

Crepet: “Vuoi essere un vero ‘maestro’? Non limitarti a trasmettere contenuti. Ecco cosa devi fare e chi sono stati i miei modelli” - Paolo Crepet, ospite del podcast Basement condotto da Gianluca Gazzoli, ha condiviso la propria visione del maestro come figura fondamentale non soltanto nel contesto educativo, ma anche nella formazi ... (orizzontescuola.it)