Infortunati Juve | tre bianconeri a rischio per il Lecce Gli aggiornamenti dall’infermeria in vista del match dello Stadium

JuventusNews24Infortunati Juve: tre bianconeri a rischio per il Lecce. Gli aggiornamenti dall'infermeria in vista del match di sabato sera in programma allo StadiumArrivano aggiornamenti molto importanti dall'infermeria Juve per quanto riguarda i calciatori Infortunati. Tra questi (oltre ai lungodegenti Bremer, Milik e Cabal) ci sono anche Perin, Gatti e Mbangula.Il difensore salterà sicuramente il prossimo impegno col Lecce, mentre la convocazione del portiere è legata alle sensazioni dello stesso nelle prossime ore. Mbangula invece, che come anticipato da Juventusnews24 ieri ha rimediato un sovraccarico alla coscia destra, è a forte rischio. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

