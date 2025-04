Ilfattoquotidiano.it - Dazi, l’import Usa dall’Europa potrebbe diminuire di 200 mila auto nel 2025

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

al 25% sullemobili importateagli Usa (che sussistono, a differenza di quelli in altri settori per cui Trump ha deciso una sospensione di 90 giorni)ro ridurre il numero di esportazioni dal vecchio al nuovo continente di circa 200.000 unità nel solo anno in corso (su un totale di circa 900.000 previste). Lo suggerisce uno studio degli analisti di Inovev, lo stesso in cui si legge che l’impatto finale deidipenderà da quanto a lungo essi rimarranno in vigore, ovvero salvo accordi bilaterali fra Stati.Gli Stati Uniti sono il più grande mercato di esportazionemobilistico per l’Europa, davanti a Turchia e Cina: il numero divetture importate annualmente negli Usa nell’ultima decade ha oscillato tra le 700.000 (durante la carenza di semiconduttori nel 2022) e le 975.