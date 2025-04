Sport.quotidiano.net - Duvier Medina: dalla Coppa Davis all'ATP Challenger al Villa Reale Tennis di Monza

La prima racchetta l’ha impugnata a 6 anni e mezzo, sui campi in terra rossa del circolo di Caibarien, la città nella costa nord di Cuba dove è nato. Allora la pallina "la cacciavo di là, come ho imparato a dire qui in Italia. Ammiravo Wilander, Lendl e Becker", poi il talento diè maturato. E a 14 anni entra a far parte degli atleti della Escuela superior de perfecionamento atletico, a 18 con la nazionale cubana partecipa allae a tornei internazionali dei circuiti ITF e satellite ATP in Centro America, Sud America, Africa ed Europa. Sono gli anni che lo portano ad ottenere i migliori risultati della sua carriera internazionale. Nel 1988è tra i primi 50 giocatori al mondo nel ranking ITF Junior sia in singolare sia in doppio. Nel 1991 è numero 811 dell’ATP Entry Ranking Single, l’anno successivo è numero 834 dell’ATP Entry Ranking Double.