Lo spread Btp-Bund apre in forte calo a 116 punti base

forte calo in avvio di seduta per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale di rendimento tra i due decennali si riduce di 12 punti base, a quota 116. Il rendimento dei titoli italiani è in flessione di 2 punti base al 3,86% mentre quello dei bond di Berlino sale di 10 punti al 2,69%.

