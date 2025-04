Use Rosa Empoli | sfida decisiva contro Selargius per preparare i play-off

Empoli contro Selargius, ma dopo il ko di Milano e la concomitante vittoria di Costa Masnaga l’Use Rosa è matematicamente quarta. Seppur sfumato il sogno terzo posto, resta un risultato insperato e di grande valore che porterà le biancorosse ad affrontare Ragusa o Treviso, al momento quarta e quinta nell’altro raggruppamento di A2 femminile. Intanto, però, coach Alessio Cioni rilegge la sconfitta di Milano. "Nel parziale finale Sanga ha allungato complici un paio di nostre triple girate sul ferro e la difficoltà che abbiamo avuto a contenere l’uno contro uno. Ma la cosa su cui recrimino di più è l’approccio, l’11-2 iniziale ti costringe sempre a rincorrere, oltretutto su situazioni che conoscevamo e sulle quali avevamo lavorato – ha commentato il tecnico –. Sport.quotidiano.net - Use Rosa Empoli: sfida decisiva contro Selargius per preparare i play-off Leggi su Sport.quotidiano.net Al termine della stagione regolare manca ancora una partita, quella di sabato prossimo alle 16 al Pala Sammontana di, ma dopo il ko di Milano e la concomitante vittoria di Costa Masnaga l’Useè matematicamente quarta. Seppur sfumato il sogno terzo posto, resta un risultato insperato e di grande valore che porterà le biancorosse ad affrontare Ragusa o Treviso, al momento quarta e quinta nell’altro raggruppamento di A2 femminile. Intanto, però, coach Alessio Cioni rilegge la sconfitta di Milano. "Nel parziale finale Sanga ha allungato complici un paio di nostre triple girate sul ferro e la difficoltà che abbiamo avuto a contenere l’unouno. Ma la cosa su cui recrimino di più è l’approccio, l’11-2 iniziale ti costringe sempre a rincorrere, oltretutto su situazioni che conoscevamo e sulle quali avevamo lavorato – ha commentato il tecnico –.

Use Rosa Empoli: sfida decisiva contro Selargius per preparare i play-off. Use Rosa Scotti sfida Sanga Milano per il terzo posto in Serie A2 Femminile. Repower Sanga: ultima casalinga di regular season in arrivo, ma il sapore è quello dei Playoff. quote Empoli Cagliari: il pronostico sul match. Basket Costa: sfida in casa contro l’Empoli. Basket, per San Giorgio comincia avventura Coppa Italia: oggi sfida Empoli. Ne parlano su altre fonti

Use Rosa Scotti sfida Sanga Milano per il terzo posto in Serie A2 Femminile - L’autopsia ha esaminato i colpi inferti tra schiena e collo da Stefano Argentino alla studentessa uccisa. Trovato un coltellino sul luogo del delitto. Cosa ha detto la mamma del giovane ai carabinieri ... (lanazione.it)

A2 F - La Sardegna Marmi Cagliari riceve la Use Rosa Scotti Empoli - La decima giornata di ritorno dell'A2 donne propone, al PalaRestivo, una sfida importante, soprattutto per ciò che riguarda il cammino salvezza da parte della Sardegna Marmi Cagliari. Alle 16:30 ci ... (pianetabasket.com)

A2 F - Repower Sanga: ultima casalinga di regular season dal sapore dei Playoff - 24 ore all'ultima partita casalinga di Regular Season per la Repower Sanga che domani, alle ore 19, sfiderà al Palagiordani la USE Rosa Empoli. Sfida di cartello quindi tra le due squadre che al ... (pianetabasket.com)