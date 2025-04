Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-04-2025 ore 08:30

Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione sul raccordo anulare perintenso in carreggiata intende rallentamenti con possibili code dall'uscita Tiburtina alla via Ardeatina rallentamenti e tratti in esterna dall'uscita della Prenestina alla 24 più avanti dalla Trionfale fino all' Aurelia è ancora in esterna file tra via Ardeatina è l'uscita per Napoli particolarmente trafficata la famiglia interessa da incolonnamento labrador di quintalata l'aria dove ci sono quote da Villa Spada alla tangenziale sul tratto urbano diL'Aquila incolonnamenti da Tor Cervara alla tangenziale in tangenziale lentamente così attratti dall' uscita A24 a via dei Campi Sportivi in direzione quindi dello Stadio Olimpico code anche verso San Giovanni da San Lorenzo a viale Castrense nel quadrante Sud code sulla via Ostiense via del mare tra ciglia e Vitinia in città segnaliamo un incidente in piazza San Marco siamo in prossimità di Piazza Venezia al interventi per incidente anche in via Merulana 3 a via San Giovanni Gualberto e largo Sant'Alfonso In quest'ultima direzione e oggi alle 10 in piazza dopo lo si deve alla cerimonia celebrativa in occasione del 173 esimo anniversario della fondazione del corpo della Polizia di Stato alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella è delle più alte cariche istituzionali Italia possibili difficoltà in tutta l'area circostante per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito