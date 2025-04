Messi inventa e Suarez segna ma in sala Var vedono un’altra cosa | la svista arbitrale è clamorosa

Suarez annullato per un fuorigioco inesistente. Hanno sbagliato a tracciare le linee. Leggi su Fanpage.it Clamoroso errore di valutazione nel match tra Inter Miami e Los Angeles FC con il gol diannullato per un fuorigioco inesistente. Hanno sbagliato a tracciare le linee.

Messi inventa e Suarez segna, ma in sala Var vedono un'altra cosa: la svista arbitrale è clamorosa.

