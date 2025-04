Creare immagini con ChatGpt in stile Ghibli Norton | togliete le scuole dagli sfondi o vi individueranno Di cosa si tratta e quali sono i rischi per la privacy

Leggi su Orizzontescuola.it

Negli ultimi giorni si è registrato un forte incremento della tendenza a trasformarepersonali in illustrazioni ispirate allodello Studio, noto per titoli come La città incantata, Totoro e La principessa Mononoke. La popolarità di questa moda ha coinvolto milioni di utenti, generando un’ondata virale sui social.L'articoloconin: “leo vi”. Disiper la