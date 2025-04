Ilrestodelcarlino.it - Parigi-Roubaix Women: Rachele Barbieri pronta per la sfida tra pavé e distanza

Si corre sabato la, l’unica gara World Tour che si svolge il giorno precedente a quella maschile, mentre tutte le altre classiche monumento si svolgono nello stesso giorno. Dopo il non brillante rientro di fine marzo in Olanda, dove si sono fatti sentire ancora i postumi della caduta dell’ultima tappa dell’UAE Tour a Dubai,(nella foto) si è preparata sulle strade della riviera romagnola. "Certo, è una corsa impegnativa per rientrare alle corse, ma questo è il calendario: mi sono allenata anche sulla lungae spero proprio di fare una buona prestazione, sperando nel bel tempo - ha detto la campionessa di Stella di Serramazzoni prima di volare in Francia - Ladi km 148,500 è già impegnativa con 17 tratti di pavè e ci sarà una grande selezione".