Frattesi al Napoli Geolier da intermediario | tutta la verità sul trasferimento

Frattesi potrebbe trasferirsi al Napoli, merito di Geolier? Cosa filtra sul possibile passaggio del centrocampista dell’Inter in azzurroA lanciare l’indiscrezione, che profuma di rumor ma stuzzica la fantasia dei tifosi, è Il Mattino. E non è una voce qualunque: si parla di Davide Frattesi, il talentuoso centrocampista dell’Inter, che potrebbe tingersi d’azzurro nella prossima finestra di calciomercato.Ma c’è un dettaglio che rende questa storia ancora più intrigante: al centro della scena c’è anche Geolier, il rapper napoletano che sta vivendo un momento d’oro, e la sua fidanzata Chiara Frattesi, sorella di Davide. Tra esultanze, dediche e un derby sentimentale in famiglia, il destino potrebbe giocare un tiro da maestro, portando il giocatore sotto il Vesuvio. Proviamo a fare chiarezza su questo curioso intreccio. Spazionapoli.it - Frattesi al Napoli, Geolier da intermediario: tutta la verità sul trasferimento Leggi su Spazionapoli.it Davidepotrebbe trasferirsi al, merito di? Cosa filtra sul possibile passaggio del centrocampista dell’Inter in azzurroA lanciare l’indiscrezione, che profuma di rumor ma stuzzica la fantasia dei tifosi, è Il Mattino. E non è una voce qualunque: si parla di Davide, il talentuoso centrocampista dell’Inter, che potrebbe tingersi d’azzurro nella prossima finestra di calciomercato.Ma c’è un dettaglio che rende questa storia ancora più intrigante: al centro della scena c’è anche, il rapper napoletano che sta vivendo un momento d’oro, e la sua fidanzata Chiara, sorella di Davide. Tra esultanze, dediche e un derby sentimentale in famiglia, il destino potrebbe giocare un tiro da maestro, portando il giocatore sotto il Vesuvio. Proviamo a fare chiarezza su questo curioso intreccio.

