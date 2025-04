Dazi fermi esulta Ursula | Pronti a negoziare

Dazi fa felice Ursula von der Leyen che dichiara aperti i negoziati con gli Usa. La presidente della Commissione Ue ha commentato sui social la decisione del presidente americano Donald Trump affermando di aver accolto "con favore" la scelta di sospendere le tariffe per novanta giorni: "Un passo importate verso la stabilizzazione .

