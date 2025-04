Ilrestodelcarlino.it - Sassuolo: 70 gol in campionato, record di reti dalla panchina

Utili per le statistiche, più che per l’esito della gara, le treche ilha segnato nella trasferta di Palermo si sono rivelate ininfluenti rispetto all’obiettivo principale ma, se non altro, hanno aumentato i numeri offensivi di questa stagione neroverde e, alla fine, faranno massa. Prima di tutto, l’arrivo a quota 70, per quanto concerne il totale dei gol messi a segnosquadra di Grosso in questo, è già di suo un traguardo di livello: dal ritorno alla B a 20 squadre, nel 2019-20, quella soglia non l’aveva mai toccata nessuno nell’intera regular season, e l’ultimo club a raggiungerla (e superarla) era stato, nel 2017-18, ma in un torneo a 22 squadre e 42 gare, l’Empoli di Vivarini e Andreazzoli, che arrivò a quota 88. Ora, a sei giornate dal termine, ilpuò seriamente pensare di andare a intaccare il primato assoluto – sempre nella B a 20 – del Milan 1982-83, che chiuse a 77 e, peraltro, fu l’ultima squadra a superare appunto quota 70 in una stagione.