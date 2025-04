Superguidatv.it - Chi è Gabriele Paolini, l’ultimo campione de l’Eredità: età, carriera e quanto ha vinto

Leggi su Superguidatv.it

Chi èha? Il giovane è diventato famoso per aver partecipato come concorrente al quiz show di Rai1. Scopriamo insieme cosa fa nella vita eè riuscito a portarsi a casa come montepremi.ha un nuovo: chi è, il game show condotto da Marco Liorni e prodotto in collaborazione con Banijay Italia, ha un nuovo. Si chiamae nella puntata andata in onda su Rai1 il 30 marzo 2025 ha indovinato la parola finale della “Ghigliottina”. Il giovane è così riuscito a vincere 200 mila euro in gettoni d’oro che si sommano alla vincita del 20 marzo di 75 mila euro.Ma chi èe cosa fa nella vita? Originario di Mulazzo (Massa-Carrara), il concorrente ha 29 anni e ha lavorato presso il suo Comune, occupandosi di contratti pubblici e diritto amministrativo.