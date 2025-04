Ilrestodelcarlino.it - Yuasa Battery Grottazzolina sfida Sonepar Padova per i Playoff Challenge

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dimenticare subito la sconfitta in tre set di Cisterna e continuare la striscia positiva contro. Ecco l’obiettivo dellache si sta preparando a scendere in campo domenica alle ore 16 in casa della, unaarrivata al quarto incrocio stagionale.ha vinto al PalaSavelli nel girone dei andata per poi essere battuta 3-1 nel girone di ritorno, a casa propria, da unaallora in pieno magic moment che si involava verso il traguardo della salvezza anticipata. Due sfide in campionato ma anche una all’estero e precisamente a Dubai.e Grotta erano le due protagoniste italiane del Torneo Internazionale disputato in terra d’Arabia e si sono incrociate anche li ma in semifinale. Primo set in quel caso perma super rimontacapace di chiudere 3-1 in proprio favore, strappando il pass per la finalissima contro la Dynamo Mosca.