Bodo Glimt-Lazio | formazioni dove vederla in tv e streaming

Lazio, unica italiana rimasta nel torneo. La trasferta al Polo Nord per sfidare i norvegesi. Leggi su Calciomercato.com Andata dei quarti di finale di Europa League per la, unica italiana rimasta nel torneo. La trasferta al Polo Nord per sfidare i norvegesi.

