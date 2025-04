Puntomagazine.it - Avellino e Mirabella Eclano: Contrasto ai reati predatori, i Carabinieri sventano due furti

Criminalità in Irpinia, rafforzati i controlli: duesventati e un’auto rubata recuperataA seguito dei recenti episodi verificatisi in Irpinia, nonché del conseguente piano straordinario di controllo del territorio in conformità a quanto disposto dal Prefetto, Dr.ssa Rossana Riflesso, da qualche giorno il Comando Provinciale deidiha rafforzato gli ordinari servizi di pattuglia, già presenti sul territorio.Questa notte nello specifico, due equipaggi della Compagnia, in località San Pietro, intercettavano un’auto sospetta che, alla vista dei militari si dava immediatamente alla fuga, terminando la propria corsa contro un palo della pubblica illuminazione. I quattro occupanti, tutti con volto travisato, si dileguavano attraverso i terreni circostanti.