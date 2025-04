Corte Costituzionale boccia terzo mandato per De Luca e Zaia | Legge campana incostituzionale governatore Campania | Accolta tesi strampalata il leghista | Motivi politici

Corte Costituzionale boccia il terzo mandato per il governatore Vincenzo De Luca e Luca Zaia. Niente da fare per la Legge voluta dal governatore campano considerata "inCostituzionale".

