Olimpia Milano chiude l' Eurolega con delusione contro Baskonia Vitoria

Olimpia nel suo ultimo match di Eurolega al Forum contro gli spagnoli del Baskonia Vitoria. Tutt’altro che una passerella, perché la delusione per l’eliminazione è cocente. È la terza consecutiva, questa volta dilapidando quel che di buono è stato costruito nella parte centrale, perché il record delle prime 6 e delle ultime 6 partite è impietoso e speculare, in totale 2 vittorie e 10 sconfitte. Partendo malissimo e finendo ancora peggio sotto il peso della pressione e di una incredibile serie di infortuni, senza riuscire a costruire un filo logico che permettesse alla squadra di avere identità per superare le difficoltà. Così le 14 vittorie in 21 partite della fascia centrale sono state vanificate, quando bastava l’ultimo sforzo per concretizzarle. Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano chiude l'Eurolega con delusione contro Baskonia Vitoria Leggi su Sport.quotidiano.net Sarà un’atmosfera spettrale quella che accompagnerà questa sera l’nel suo ultimo match dial Forumgli spagnoli del. Tutt’altro che una passerella, perché laper l’eliminazione è cocente. È la terza consecutiva, questa volta dilapidando quel che di buono è stato costruito nella parte centrale, perché il record delle prime 6 e delle ultime 6 partite è impietoso e speculare, in totale 2 vittorie e 10 sconfitte. Partendo malissimo e finendo ancora peggio sotto il peso della pressione e di una incredibile serie di infortuni, senza riuscire a costruire un filo logico che permettesse alla squadra di avere identità per superare le difficoltà. Così le 14 vittorie in 21 partite della fascia centrale sono state vanificate, quando bastava l’ultimo sforzo per concretizzarle.

