Puntomagazine.it - Sequestrato immobile da 25 milioni a Castel Volturno: indagini su lottizzazione abusiva

Leggi su Puntomagazine.it

Il provvedimento, confermato dal Tribunale del Riesame, riguarda il condominio Palazzo Marina n. 3 a Villaggio Coppola, realizzato secondo la Procura in totale difformità urbanisticaI Finanzieri del Comando Provinciale di Caserta hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, seguito poi dal decreto di convalida del Giudice per lePreliminari, sottoponendo a vincolo un intero, sito alocalità Villaggio Coppola – Pinetamare, dal valore di circa 25di euro.Il provvedimento cautelare è stato confermato dal Tribunale del Riesame di Santa Maria Capua Vetere in data 8 aprile 2025.L’applicazione della misura cautelare reale trae origine da complesse attività di indagine svolte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Mondragone sotto la direzione della Procura Sammaritana tese al riscontro della regolarità urbanistico — edilizia del condominio Palazzo Marina n.