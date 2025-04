Incendio in industria chimica di Caivano rischio diossina | scuole chiuse in diversi comuni

Incendio in una azienda chimica di Caivano (Napoli), mercoledì 9 aprile. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri che sono intervenuti nella zona industriale Pascarola nella sede della Chimpex industriale spa (fabbrica di prodotti chimici). L'operazione di spegnimento è risultata molto difficile per la presenza all'interno dello stabilimento 7 Sylos di solvente, materiale.

