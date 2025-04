Ilrestodelcarlino.it - Non esiste nessuna verità definitiva

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono passati 34 lunghissimi anni anni da quella tragica notte del 10 aprile 1991, ma sull’incendio del Moby Prince nonpurtroppo ancora una. Tre commissioni parlamentari e l’inchiesta che è ancora aperta, anche se la Dda di Firenze ha chiesto al gip l’archiviazione del procedimento, come confermato in audizione dal procuratore di Livorno Maurizio Agnello. Sul tavolo resta infatti solamente l’ipotesi di strage dolosa, l’unico reato non prescritto, ma complicato da poter provare. Agnello ha sottolineato come "servirebbe dimostrare che qualcuno ha agito volontariamente per provocare la morte di 140 persone", cosa che al momento non emerge con chiarezza dalle indagini. La procura livornese sta ancora vagliando l’informativa della Guardia di finanza, un documento di oltre 1.