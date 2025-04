LIVE Berrettini-Musetti ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA | sarà un derby mozzafiato!

DIRETTA LIVEBuongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Terzo confronto diretto tra i due azzurri, con la situazione in parità dopo il successo nella finale dell’ATP 250 di Napoli 2022 del toscano, e la risposta del romano giunta due anni più tardi sull’erba di Stoccarda. Il vincente dell’incontro troverà ai quarti uno tra il greco Stefanos Tsitsipas ed il portoghese Nuno Borges.Berrettini, ventottenne di Roma, si presenta a questo appuntamento dopo aver raggiunto i quarti di finale a Dubai, Doha e Miami, lanciando segnali incoraggianti circa la propria condizione psicofisica. L’italiano ha preferito saltare il torneo di Marrakech, nel quale era campione in carica, per esordire sulla terra battuta del Principato. Oasport.it - LIVE Berrettini-Musetti, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: sarà un derby mozzafiato! Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 ditra Matteoe Lorenzo. Terzo confronto diretto tra i due azzurri, con la situazione in parità dopo il successo nella finale dell’ATP 250 di Napoli 2022 del toscano, e la risposta del romano giunta due anni più tardi sull’erba di Stoccarda. Il vincente dell’incontro troverà ai quarti uno tra il greco Stefanos Tsitsipas ed il portoghese Nuno Borges., ventottenne di Roma, si presenta a questo appuntamento dopo aver raggiunto i quarti di finale a Dubai, Doha e Miami, lanciando segnali incoraggianti circa la propria condizione psicofisica. L’italiano ha preferito saltare il torneo di Marrakech, nel quale era campione in carica, per esordire sulla terra battuta del Principato.

