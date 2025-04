Ilrestodelcarlino.it - Il fitness diventa arte. La mostra di Technogym

Dai primi strumenti per l’esercizio fisico alle più moderne innovazioni tecnologiche che fanno leva sulle tecnologie digitali e sull’intelligenza artificiale e che hanno dato vita alla nuova visione dell’Healthness. In occasione della Milano Design Week 2025,celebra la storia del wellness design con la‘The Art of Wellness’. Inaugurata mdì con un evento a cui ha pcipato anche Gianmarco Tamberi negli spazio delladi via Durini, il percorso espositivo offre una retrospettiva degli strumenti che hanno ispirato i prodotti per il wellness e lo sport di oggi, dalla cavallina alla cyclette, fino alla nascita di. È il 1983 quando, nel garage di casa Alessandri a Cesena, il fondatore Nerio Alessandri, a soli 22 anni, disegnò il primo attrezzo. Si tratta dell’hack squat, che consentiva ai bodybuilders dell’epoca di eseguire l’esercizio dello squat in maniera sicura e efficace.