Dazi Tajani Pausa di Trump è un segnale positivo nostro impegno per rafforzare export

Trump” sui Dazi “è un segnale che vogliamo interpretare positivamente, è auspicabile che il rinvio di 90 giorni favorisca il negoziato. D’altronde il governo italiano dal primo momento ha scelto un approccio che non favorisca una guerra commerciale che danneggerebbe cittadini e mercati americani, europei e di tutto il mondo”. A parlare, in un’intervista al Sole 24 Ore, è il ministro degli Esteri Antonio Tajani.Il governo “ha una sua strategia per tutelare le imprese, un piano articolato che prevede anche interventi finanziari. Si tratta di una scelta strategica per il nostro sistema produttivo, con interventi anche sulle barriere tariffare del mercato interno, una scelta europea”, aggiunge Tajani.“Con Dazi o senza Dazi – prosegue – il nostro impegno per rafforzare l’export non può interrompersi. Unlimitednews.it - Dazi, Tajani “Pausa di Trump è un segnale positivo, nostro impegno per rafforzare export” Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – “La decisione di” sui“è unche vogliamo interpretare positivamente, è auspicabile che il rinvio di 90 giorni favorisca il negoziato. D’altronde il governo italiano dal primo momento ha scelto un approccio che non favorisca una guerra commerciale che danneggerebbe cittadini e mercati americani, europei e di tutto il mondo”. A parlare, in un’intervista al Sole 24 Ore, è il ministro degli Esteri Antonio.Il governo “ha una sua strategia per tutelare le imprese, un piano articolato che prevede anche interventi finanziari. Si tratta di una scelta strategica per ilsistema produttivo, con interventi anche sulle barriere tariffare del mercato interno, una scelta europea”, aggiunge.“Cono senza– prosegue – ilperl’non può interrompersi.

Trump congela i "dazi reciproci" per 90 giorni, ma per la Cina aumentano al 125% - Tajani: la decisione di Trump è un segnale positivo, rafforzeremo export. Usa, la pausa sui dazi fa volare Wall Street: Dj +7,87%, Nasdaq +12,16%. Dazi, Tajani "Pausa di Trump è un segnale positivo, nostro impegno per rafforzare export". Dazi congelati, Trump annuncia stop di 90 giorni. Tajani: "Pausa positiva". Dietrofront di Trump sui dazi: “Pausa di 90 giorni e tariffe del 10%, ma non per la Cina”. Dazi congelati, Trump annuncia stop di 90 giorni. Tajani: 'Pausa positiva'. Ne parlano su altre fonti

Dazi, Tajani “Pausa di Trump è un segnale positivo, nostro impegno per rafforzare export” - ROMA (ITALPRESS) – “La decisione di Trump” sui dazi “è un segnale che vogliamo interpretare positivamente, è auspicabile che il rinvio di 90 giorni favorisca il negoziato. D’altronde il governo italia ... (italpress.com)

Dazi congelati, Trump annuncia stop di 90 giorni. Tajani: "Pausa positiva" - Trump congela i dazi per tre mesi - Cina esclusa - riducendoli al 10% e dall'Italia arrivano le prime reazioni alla svolta "positiva" del presidente Usa, proprio nel giorno dei controdazi annunciati ... (msn.com)

Dietrofront di Trump sui dazi: “Pausa di 90 giorni e tariffe del 10%, ma non per la Cina” - Passo indietro a sorpresa di Donald Trump che ha deciso di stabilire una pausa di 90 giorni sui dazi reciproci entrati in vigore pochi giorni e che hanno ... (ecovicentino.it)