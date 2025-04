Metropolitanmagazine.it - La Francia potrebbe riconoscere la Palestina a giugno

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Emmanuel Macron ha annunciato che lalo Stato della, in occasione di una conferenza copresieduta insieme all’Arabia Saudita a New York.”Dobbiamo andare verso un riconoscimento e quindi nei prossimi mesi andremo’, ha detto Macron.In un’intervista a France 5, Macron ha sottolineato che questa decisione non sarà simbolica o politicamente motivata, ma parte di un’iniziativa internazionale più ampia volta a promuovere la pace in Medio Oriente. Ha evidenziato l’importanza di un riconoscimento reciproco, indicando che, in cambio, alcuni paesi mediorientali che attualmente non riconoscono Israele, come Arabia Saudita, Iran, Iraq, Siria e Yemen,ro farlo.Attualmente, quasi 150 paesi riconoscono lacome stato sovrano; tuttavia, le principali potenze occidentali, tra cui Stati Uniti, Regno Unito,, Germania e Giappone, non hanno ancora compiuto questo passo.