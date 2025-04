Mercedes-AMG CLE Coupé e Cabriolet Limited Edition.

Leggi su .com

(Adnkronos) –-AMG firma una nuova edizione esclusiva della CLE, offerto nelle varianti. La nuova-AMG CLE abbina sportività e ricercatezza. Una vera e propria, una serie caratterizzata da allestimenti su misura, tinte opache esclusive e numerosi dettagli estetici e tecnici realizzati solo per questo modello. Cuore della CLE AMG.L'articolo-AMG CLEproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passatoNuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuovaCitroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatileApple non produrrà auto elettricheArriva Microlino LiteTesla: una nuova fabbrica in Italia?