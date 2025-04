Roma Ranieri | Rimango solo se conto non sarò il parafulmine di nessuno

Si può dire con estrema certezza che la rimonta in campionato della Roma sia stata sorprendente. Da inizio 2025, i giallorossi si sono dimostrati una squadra ostica da affrontare, capace di adattarsi ad ogni tipo di avversario grazie ad una compattezza tattica ritrovata. Il merito di questo rendimento va attribuito ad uno degli ultimi signori rimasti nel calcio odierno. Stiamo parlando di Claudio Ranieri, arrivato lo scorso novembre per sostituire Ivan Juric. Il coach di Testaccio è riuscito nell'impresa di raddrizzare una nave che sembrava destinare ad affondare, con un'idea di gioco semplice ma efficace.Il tecnico 73enne ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Messaggero, nella quale ha parlato del suo presente e futuro con i capitolini: "Dal prossimo anno sarò senior advisor.

