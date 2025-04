Canzoni Per Anni Spietati partito il tour dei Negrita

partito con uno show tutto sold out all’Atlantico di Roma il “Negrita - Canzoni PER Anni Spietati tour” che fino ad inizio maggio vedrà la band aretina protagonista sui palchi dei club più importanti. Accanto ai grandi brani che hanno costellato i tre decenni di carriera dei Negrita e che hanno definito il sound rock in Italia, il tour è l’occasione per la band di proporre dal vivo i brani di “Canzoni Per Anni Spietati”, il nuovo album uscito il 28 marzo a sette Anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio che contiene i singoli “Non Esistono Innocenti Amico Mio”, “Noi Siamo Gli Altri” e “Nel blu (Lettera ai Padroni della Terra)”. Il concept album (pubblicato da Universal) rappresenta un vero e proprio atto di libertà creativa e di pensiero, un ritorno potente e necessario per un gruppo che, oggi più che mai, ha qualcosa di importante da dire. Lanazione.it - “Canzoni Per Anni Spietati”, partito il tour dei Negrita Leggi su Lanazione.it Arezzo, 10 aprile 2025 – Ècon uno show tutto sold out all’Atlantico di Roma il “PER” che fino ad inizio maggio vedrà la band aretina protagonista sui palchi dei club più importanti. Accanto ai grandi brani che hanno costellato i tre decenni di carriera deie che hanno definito il sound rock in Italia, ilè l’occasione per la band di proporre dal vivo i brani di “Per”, il nuovo album uscito il 28 marzo a settedi distanza dall’ultimo lavoro in studio che contiene i singoli “Non Esistono Innocenti Amico Mio”, “Noi Siamo Gli Altri” e “Nel blu (Lettera ai Padroni della Terra)”. Il concept album (pubblicato da Universal) rappresenta un vero e proprio atto di libertà creativa e di pensiero, un ritorno potente e necessario per un gruppo che, oggi più che mai, ha qualcosa di importante da dire.

